AI ARTCOOL από την LG: Στυλ, άνεση και ενεργειακή απόδοση με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης - Real.gr

Τεχνητή Νοημοσύνη που μετατρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας σε καθημερινή εμπειρία.

Η νέα γενιά κλιματιστικών της LG (Electronics) επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή απόδοση στον οικιακό κλιματισμό, αξιοποιώντας προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που προσαρμόζονται δυναμικά στη συμπεριφορά του χρήστη και στις πραγματικές συνθήκες του χώρου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τεχνολογίες AI Air και AI ARTCOOL, που μετατρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας από ρύθμιση σε ενεργή, αυτόματη διαδικασία.

Έξυπνη ψύξη με AI Air

Η λειτουργία AI Air παρακολουθεί τη θέση του χρήστη στον χώρο, αναλύει τη θερμοκρασία και ρυθμίζει σε πραγματικό χρόνο τη ροή αέρα για βέλτιστη άνεση με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση. Όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση για 20 λεπτά, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας άσκοπες ενεργειακές απώλειες χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη.

Εξατομικευμένος ύπνος με Sleep Timer+

Η λειτουργία Sleep Timer+ μαθαίνει τις συνήθειες ύπνου του χρήστη, προσαρμόζοντας σταδιακά θερμοκρασία και ροή αέρα. Το αποτέλεσμα είναι σταθερή θερμική άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ελεγχόμενη κατανάλωση και χωρίς απότομες μεταβολές που επιβαρύνουν το ενεργειακό προφίλ.

Θέρμανση υψηλής απόδοσης με AI Heating και Dual Inverter

Η συμπιεστής της μονάδας Dual Inverter HeatPump προσφέρει αξιόπιστη θέρμανση με χαμηλή κατανάλωση, ενώ η λειτουργία AI Heating επιταχύνει τη θέρμανση του χώρου έως και 6%. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με παραδοσιακό θερμαντήρα, διατηρώντας υψηλή θερμοκρασία με μειωμένη συνολική ενεργειακή επιβάρυνση.

Προληπτική διαχείριση κατανάλωσης

Η έξυπνη διαχείριση kW δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ορίζει όρια κατανάλωσης ενέργειας, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί προληπτικά και όχι αντιδραστικά. Η ανίχνευση ανοικτού παραθύρου ενεργοποιεί αυτόματα λειτουργία εξοικονόμησης, αποτρέποντας απώλειες ενέργειας ακόμη και κατά τον φυσικό αερισμό του χώρου.

Αυτοκαθαρισμός και ψηφιακός έλεγχος

Η λειτουργία All Cleaning εξασφαλίζει πλήρη αυτοκαθαρισμό της εσωτερικής μονάδας, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία, με έναν μόνο χειρισμό μέσω της εφαρμογής LG ThinQ. Η ίδια πλατφόρμα επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο, παρακολούθηση κατανάλωσης και ειδοποιήσεις συντήρησης, ενισχύοντας τη μακροχρόνια ενεργειακή αποδοτικότητα της συσκευής.

Η υποστήριξη φωνητικών εντολών και η διασύνδεση με έξυπνα οικοσυστήματα επιτρέπουν απλό, άμεσο έλεγχο, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας στο παρασκήνιο.

Με τη νέα γενιά κλιματιστικών, η LG μεταφέρει την εξοικονόμηση ενέργειας από τις προδιαγραφές στη real time λειτουργία, αποδεικνύοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα ενεργειακά οφέλη, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.