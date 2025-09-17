Αιγάλεω: «Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές» - Τι λέει ο 32χρονος που συνελήφθη μετά από επιθέσεις σε τρεις γυναίκες - Real.gr

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί στον Ανακριτή και οι ισχυρισμοί του σήμαναν συναγερμό στις αρχές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR, ο 32χρονος, που δηλώνει παλαιστινιακής καταγωγής, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία πριν περάσει με βάρκα στην Κω, δηλώνοντας πρόσφυγας πολέμου.

Οι αρχές μάλιστα τονίζουν πως ο ύποπτος δε διαψεύδει την εμπλοκή του στον εμπρησμό στον Καρέα στις 7 Σεπτεμβρίου και φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι του έδωσαν 100 ευρώ για να βάλει τις φωτιές.

Συναγερμός στην ΕΥΠ – Ελέγχουν τους ισχυρισμούς του 32χρονου

Μετά από παρότρυνση της Πυροσβεστικής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έχει αρχίσει να ερευνά τους ισχυρισμούς του 32χρονου Σύρου ότι είναι μέλος του ISIS.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, παρουσία διερμηνέα, ο 32χρονος είπε στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι δεν έβαζε μόνος του τις φωτιές, αλλά ανήκει στο ISIS και λάμβανε εντολές από κάποιο άτομο που μένει στο Παγκράτι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, του έδινε 100 ευρώ για κάθε εμπρησμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως είχε βάλει ακόμη τρεις φωτιές στην περιοχή του Βύρωνα, οι οποίες ευτυχώς δεν πήραν διαστάσεις.

Ήδη έχει ενημερωθεί η ΕΥΠ, και αυτή τη στιγμή κλιμάκιο εξετάζει τον 32χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι πρόκειται για μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Τα θύματα του 32χρονου – δύο ανήλικα κορίτσια και μια 58χρονη ζουν σε συνθήκες φόβου και πανικού, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν.

«Θέλω να φύγει από τη χώρα μου», λέει συγκλονισμένη η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση, μιλώντας στο STAR. Η 58χρονη περιέγραψε πώς ο άνδρας την άρπαξε από πίσω ενώ περπατούσε με την κόρη της έξω από τα ΚΕΠ του Αιγάλεω.

«Προσπαθώ να συνέλθω. Προσπαθώ. Πονάει ο λαιμός μου», είπε, ενώ η κόρη της περιέγραψε τη στιγμή που περπατούσαν πιασμένες από το χέρι, όταν ξαφνικά δέχθηκαν την επίθεση.

«Μου έπιασε το αριστερό χέρι και με το δεξί έκανε κεφαλοκλείδωμα και μου γύρισε το λαιμό αριστερά. Έβαλε την ανάσα του στο αυτί μου», πρόσθεσε η 58χρονη.