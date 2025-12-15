Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη - Real.gr

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/12/2025) στο Αιγάλεω, όταν ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του σπιτιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μια γυναίκα περίπου 80 ετών υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.