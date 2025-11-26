Αιγάλεω: Καταδίωξη και σύλληψη 16χρονου για ναρκωτικά - Real.gr

Ένας 16χρονος συνελήφθη βραδινές ώρες της Τρίτης στην περιοχή του Αιγάλεω, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο περιπολίας τους, αστυνομικοί εντόπισαν παρέα νεαρών που κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγάλεω και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους, ο 16χρονος αποκόπηκε από την παρέα, τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, μετά από πεζή καταδίωξη.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

91,79 γραμμ. κάνναβης

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

τρίφτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.