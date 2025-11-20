Αίγιο: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό - Αναζητούνται οι δράστες - Real.gr

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη στην Αχαΐα, εντείνοντας τον προβληματισμό και την ανησυχία που ευλόγως προκαλούνται από τα συνεχή συμβάντα στην περιοχή.

Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας στις Αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, δέχθηκε επίθεση από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news οι φερόμενοι ανήλικοι δράστες τραυμάτισαν τον 17χρονο, καθώς του κατάφεραν χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται.