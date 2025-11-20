Quantcast
Αίγιο: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό - Αναζητούνται οι δράστες - Real.gr
real player

Αίγιο: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό – Αναζητούνται οι δράστες

02:20, 20/11/2025
Αίγιο: 17χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό – Αναζητούνται οι δράστες

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη στην Αχαΐα, εντείνοντας τον προβληματισμό και την ανησυχία που ευλόγως προκαλούνται από τα συνεχή συμβάντα στην περιοχή.

Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας στις Αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, δέχθηκε επίθεση από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Όπως αναφέρει το tempo24.news οι φερόμενοι ανήλικοι δράστες τραυμάτισαν τον 17χρονο, καθώς του κατάφεραν χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του, ενώ από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved