Αίγιο: «Κινηματογραφική» κλοπή σε κοσμηματοπωλείο - Real.gr

Πως οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν την αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου.

Κινηματογραφική κλοπή σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο κέντρο του Αιγίου.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με σφοδρότητα και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ προκάλεσαν και μεγάλες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το filodimos.gr.

Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ελέγχοντας όλα τα στοιχεία αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής.