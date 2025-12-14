Αίγιο: «Με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα» - Τι είπε ο γιατρός που έπεσε θυμα ξυλοδαρμού από ασθενή - Real.gr

Ο ορθοπεδικός γιατρός που φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα του, περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από έναν ασθενή… μποξέρ το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Αιγίου,

Ο γιατρός το θύμα της επίθεσης μιλώντας στο MEGA εξήγησε ότι δεν τον γνώριζε ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε το θύμα της επίθεσης.

Ο ασθενής που γρονθοκόπησε τον γιατρό είναι μποξέρ και γυμναστής. Όπως αποκαλύπτει το ίδιο το θύμα της επίθεσης, ο δράστης πριν του ορμήσει, ο λόγος ήταν ασήμαντος έως ανύπαρκτος.

«Μου ήρθε κοντά , έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε «ρε γιατρέ μου λέει «δεν μου αρέσει μούρη σου» έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει ‘δεν μ’αρέσει η μούρη σου’».

Και δεν σταμάτησε εκεί.

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. «Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα» να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. «Δεν ξέρω πως να αμυνθώ» του εξήγησα. «Άσε μωρέ, δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς» μου λέει».

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

Γνώριμος στις Αρχές ο δράστης

Ο μποξέρ, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση, έχει εκτίσει και στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

«Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει, πρέπει να είχε ναρκωτικά, έχει προβλήματα. Παραβατικός είναι. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Μα αυτόν μου έχουν πει κάποιοι νοσηλευτές ότι κάποια κυρία την έπιασε από τον λαιμό , μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω», είπε το θύμα της επίθεσης.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη επίθεση κατά του ορθοπεδικού στο Αίγιο αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα ξυλοδαρμών με θύματα γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας.