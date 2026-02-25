Αίγιο: Νέες φωτογραφίες από τα τραύματα των παιδιών - Με σκάγια για μεγάλα θηράματα πυροβόλησε ο 46χρονος - Real.gr

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση εξακολουθούν να βρίσκονται οι τέσσερις ανήλικοι που δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετική καραμπίνα στο Αίγιο, με έναν εξ αυτών να φέρει 22 τραύματα από σκάγια στο πόδι. Ο 46χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (26/02) ενώπιον του ανακριτή Αιγίου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παιδιά περπατούσαν στην περιοχή όταν δέχθηκαν δύο πυροβολισμούς, χωρίς, όπως αναφέρουν, να έχει προηγηθεί κάποια λεκτική αντιπαράθεση. «Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν ακούσαμε κάποιον να μας φωνάζει. Ένιωσα ένα κάψιμο στα πόδια και άρχισα να τρέχω», περιέγραψε ένα από τα ανήλικα θύματα.

Ο ένας ανήλικος, που έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έφερε 22 τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάγια προέρχονται από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όπως λαγοί και αλεπούδες, ενώ στο παπούτσι του παιδιού εντοπίστηκε μόλυβδος διαμέτρου 3 χιλιοστών.

Τα παιδιά φέρονται να έχουν υποστεί ισχυρό σοκ, ενώ όπως αναφέρουν οι γονείς τους, φοβούνται να βγουν από το σπίτι, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Ο καθ’ ομολογίαν κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, εμφανίζεται μετανιωμένος και υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη. Από την πλευρά της υπεράσπισης, επισημαίνεται ότι η απόσταση των πυροβολισμών ήταν άνω των 25 μέτρων και ότι δεν θα μπορούσε να προκληθεί θανάσιμος τραυματισμός.

Ωστόσο, η κυνηγετική καραμπίνα που είχε στην κατοχή του φέρεται να μην διέθετε την προβλεπόμενη άδεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.