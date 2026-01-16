Αίγιο: Συνελήφθη ο 16χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συνομήλικό του - Real.gr

Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς ο δράστης του ξυλοδαρμού 16χρονου, έξω από σχολείο στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για συνομήλικο του θύματος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι έξω από το σχολείο του Αίγιου, ότα ο 16χρονος, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής επιτέθηκε σε άλλον 16χρονο και άρχισε να τον χτυπά.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.