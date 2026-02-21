Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε τα τέσσερα ανήλικα αγόρια - «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» - Real.gr

Συνελήφθη το Σάββατο (21/2) το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο δράστης των πυροβολισμών των τεσσάρων ανηλίκων αγοριών χθες το βράδυ στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος.

Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Είχαν βγει μια βόλτα πέντε ανήλικοι και, δέκα η ώρα το βράδυ, όπως περνούσαν από ένα σημείο του Αιγίου, τους πυροβόλησαν. Δεν ξέρουμε ποιος πυροβόλησε και γιατί πυροβόλησε με καραμπίνα. Πυροβόλησε δύο φορές. Tα παιδιά ήταν πλάτη, περπατούσαν, δεν ήταν ούτε καν στάσιμοι. Έχει δώδεκα σκάγια ο δικός μου στα πόδια» είπε μιλώντας στο star ο πατέρας 15χρονου νεαρού που νοσηλεύεται.

Χθες βράδυ, ο μαθητής βρισκόταν μαζί με τους φίλους του στα σκαλάκια της Φιλοποίμονος, στο Αίγιο. Ήταν αμέριμνοι όταν, ξαφνικά, άκουσαν πυροβολισμούς και ένιωσαν στο σώμα τους τα καψίματα από τα σκάγια του αδίστακτου δράστη.

«Θα μπορούσε να τους έχει σκοτώσει»

«Νοσηλεύονται τα τρία παιδιά στη Χειρουργική Κλινική (του Αιγίου) και το δεκαπεντάχρονο, επειδή ήταν πιο σοβαρά, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται και αύριο θα υποβληθεί σε χειρουργική εξέταση. Θα μπορούσε να τα έχει σκοτώσει τα παιδιά, όπως λένε οι γιατροί που περιποιήθηκαν τα τραύματά τους όταν έφτασαν στο νοσοκομείο», είπε στο Star o Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Mιχάλης Γιαννάκος.

Άγνωστο το κίνητρο του δράστη

Σύμφωνα με το star οι Αρχές συνέλεξαν τα φυσίγγια από τα σκάγια που τραυμάτισαν τους νεαρούς. Συμπεραίνουν ότι πρόκειται για κυνηγετική καραμπίνα.

Το κίνητρο της αιματηρής επίθεσης μέχρι στιγμής παραμένει μυστήριο.

Από τα ξημερώματα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου πραγματοποιούν έρευνες στη γειτονιά, για να διαπιστώσουν εάν ο δράστης μένει κοντά στο σημείο της επίθεσης ή αν κάποιος κάτοικος τον είδε και τον αναγνώρισε.