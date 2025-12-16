Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο - Real.gr

Quantcast
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

15:52, 16/12/2025
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

  • Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία για τα αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ Περικλή Νικολάου.
  • Ο 43χρονος είχε γρονθοκοπήσει ορθοπεδικό την Παρασκευή (12/12) την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, μετά από διαφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του.
  • Ο μποξέρ αναζητούνταν από την Αστυνομία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την επίθεση στον γιατρό. Το απόγευμα της Κυριακής (14/12) εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.
Ο 43χρονος πήγε στο νοσοκομείο για εξέταση,  και η λογομαχία του με τον γιατρό εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί για τα αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την Παρασκευή (12/12) την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Κυριακή (14/12) το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 43χρονος (που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ είχε εκτίσει ποινή και στη φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.

