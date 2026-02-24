Αίγιο: Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία - Real.gr

Οργή επικράτησε το πρωί στα δικαστήρια του Αιγίου, όπου οδηγήθηκε ο 46χρονος που το βράδυ της Παρασκευής φέρεται να πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρια επειδή έκαναν φασαρία έξω από το σπίτι του.

Μέσω του συνηγόρου του, ο 46χρονος ισχυρίζεται ότι δεν αντιλήφθηκε πως υπήρχαν παιδιά μπροστά του τη στιγμή που πυροβόλησε.

«Ζητά συγγνώμη για τη δράση του, είναι μετανιωμένος, δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν είχε ανθρώπους μπροστά του όταν έριξε τις δύο βολές, ούτε οπτική επαφή», ανέφερε ο συνήγορός του.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στο MEGA, επισήμανε ότι ο πελάτης του είναι συντετριμμένος. «Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός, λόγω της κυνηγετικής καραμπίνας και των φυσιγγίων για πτηνά, είναι από επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας», σημείωσε.

Το κλίμα στα δικαστήρια το πρωί ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, με έντονη παρουσία συγγενών και κατοίκων της περιοχής.

Στο σπίτι του 46χρονου εντοπίστηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου. Ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, τα οποία κατείχε παράνομα. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

Συγκλονίζουν οι συγγενείς των ανήλικων

«Θα ζήσει σε όλη του τη ζωή με δέκα σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του παιδί αυτό, τι θα έκανε; Για ποιον λόγο;», δήλωσε συγκλονισμένη η γιαγιά του 15χρονου θύματος.

Τα παιδιά επέστρεφαν από το φροντιστήριο στις 10:30 το βράδυ, περνώντας μπροστά από το σπίτι του 46χρονου, ο οποίος διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί τους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας πυροβόλησε δύο φορές. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως οι βολές ήταν στον αέρα, ενώ οι συγγενείς των παιδιών υποστηρίζουν ότι στόχευσε ευθεία.

«Πήγα στο νοσοκομείο. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τρία παιδιά ξαπλωμένα, τα πόδια του ενός κατακόκκινα από τα αίματα. Η φόρμα του γεμάτη αίμα, το άλλο παιδί δεν μπορούσε να κάτσει, είχε χτυπήματα πίσω», περιγράφει η αδελφή ενός από τα θύματα.

«Στην αρχή ένιωσαν κάτι να τους ακουμπά. Μέσα στην αδρεναλίνη έτρεξαν μακριά. Όταν σταμάτησαν, άρχισαν να καίγονται. Ο 17χρονος προσπαθούσε να βγάλει μόνος του τα σκάγια, ενώ το άλλο παιδί το μετέφεραν σηκωτό», πρόσθεσε.

Και στα τέσσερα παιδιά εντοπίστηκαν τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Στον γιο του κ. Αντωνίου βρέθηκαν 12 σκάγια στα δύο πόδια.

«Δεν μπορεί να συνέλθει ακόμη. Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο. Πονάει, γιατί τα σκάγια έχουν μείνει μέσα. Μόνο δύο καταφέραμε να αφαιρέσουμε. Βρίσκουμε ακόμη σκάγια στα ρούχα και στα παπούτσια των παιδιών», ανέφερε η μητέρα του.