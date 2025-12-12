Αίγιο: Του έσπασε το ΙΧ, τον χτύπησε στο κεφάλι, τον άφησε λιπόθυμο και εξαφανίστηκε - Real.gr

Τον χτύπησε στο κεφάλι, του τρύπησε το ΙΧ, του έσκασε τα ελαστικά του οχήματος και στην συνέχεια αφού τον άφησε λιπόθυμο το έβαλε στα πόδια.

Όλα αυτά συνέβησαν χθες στο κέντρο του Αιγίου με περαστικούς να μένουν άφωνοι από τη βιαιότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το 46χρονο θύμα, που υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ βρισκόταν χθες στο κέντρο της πόλης βγαίνοντας από το ΙΧ δέχθηκε επίθεση από τον δράστη, ο οποίος αρχικά τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο το αυτοκίνητο και εν συνεχεία του έσκασε τα λάστιχα.

Όμως δεν έμεινε εκεί μετά από διαπληκτισμό επιτέθηκε στον 46χρονο και του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο.

Αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρίου, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και αναζητείται.