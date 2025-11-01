Αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία στην περιοχή - Πώς ξεκίνησε το μακελειό - Real.gr

Σκηνές ακραίας βίας και χάους εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών ασύλληπτης έντασης.

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα, ενώ δύο ακόμη γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο τραυματίες άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην αιματηρή σύγκρουση. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, μετατρέποντας το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Η κατάσταση των τραυματιών

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη τέσσερα άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου για τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύονται:

Μία 52χρονη γυναίκα, η οποία φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι ,

η οποία φέρει στο , Δύο άνδρες ηλικίας 31 και 23 ετών , με πυροβολισμούς στα πόδια, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κινδύνου και υποβάλλονται σε ιατρική παρακολούθηση.

ηλικίας και , με πυροβολισμούς στα πόδια, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κινδύνου και υποβάλλονται σε ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, μία 26χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

«Αστακός» η περιοχή

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι Τ.Ε.Κ.Α.Μ., Τ.Α.Ε. και Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Τον συντονισμό της μεγάλης επιχείρησης ανέλαβε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο οποίος μετέβη αυτοπροσώπως στο σημείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στον τόπο του εγκλήματος, συλλέγοντας βαλλιστικά ευρήματα και μαρτυρίες, ενώ στο Ηράκλειο έχουν μεταφερθεί οχήματα και πειστήρια για περαιτέρω βαλλιστική εξέταση. Παράλληλα, στην περιοχή κατευθύνεται και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ., ώστε να ενισχύσει τις έρευνες και να διασφαλίσει την ομαλότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, αναμένεται να φτάσει στην περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Κλειστά σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό

Σύμφωνα με το ekriti, λόγω της έκρυθμης κατάστασης ο δήμος Φαιστού απόφάσισε ότι την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, θα μείνουν κλειστά τα παρακάτω σχολεία:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στα Βορίζια αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

Το χρονικό του μακελειού

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση δυναμίτιδας χθες Παρασκευή, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια (με την οποία είχαν παλαιότερες προστριβές) για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα, ήταν δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μια 56χρονη, να χάσουν τη ζωή τους, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι δεκατέσσερις λιγότερο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Την ίδια ώρα, η κόρη της εαι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.