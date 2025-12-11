Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Κρατούμενος στο νοσοκομείο - Real.gr

Ένταση επικράτησε ξανά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, μόλις λίγες ημέρες μετά τα πρόσφατα περιστατικά με απειλή σωφρονιστικού υπαλλήλου και τον εντοπισμό οκτώ αυτοσχέδιων μαχαιριών κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Αυτή τη φορά, όπως αναφέρεται σύμφωνα με το tempo24, ένας 43χρονος επιτέθηκε σε 32χρονο κρατούμενο, τραυματίζοντάς τον στο χέρι και στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, ευτυχώς, έλαβε εξιτήριο καθώς τα τραύματά του δεν κρίθηκαν σοβαρά.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.