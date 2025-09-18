Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, μετά από σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα ήταν ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.