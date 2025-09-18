Quantcast
Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων - Real.gr
real player

Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων

07:04, 18/09/2025
Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, μετά από σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα ήταν ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

18:57 17/09
Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων

Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων

07:04 18/09
Επανεκκίνησαν οι διαβουλεύσεις Ελλάδας - Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΖ

Επανεκκίνησαν οι διαβουλεύσεις Ελλάδας - Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΖ

18:44 17/09
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης

Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης

07:10 18/09
Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

07:23 18/09
Αιγάλεω: «Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές» - Τι λέει ο 32χρονος που συνελήφθη μετά από επιθέσεις σε τρεις γυναίκες

Αιγάλεω: «Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές» - Τι λέει ο 32χρονος που συνελήφθη μετά από επιθέσεις σε τρεις γυναίκες

21:31 17/09
Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ με 15 μονάδες προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ με 15 μονάδες προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

21:28 17/09
Εκοψαν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ έπειτα από σχόλια για τη δολοφονία Κερκ - «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

Εκοψαν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ έπειτα από σχόλια για τη δολοφονία Κερκ - «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

07:18 18/09

Ροή Ειδήσεων

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

07:38 18/09
Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

07:23 18/09
Εκοψαν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ έπειτα από σχόλια για τη δολοφονία Κερκ - «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

Εκοψαν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ έπειτα από σχόλια για τη δολοφονία Κερκ - «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

07:18 18/09
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης

Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης

07:10 18/09
Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων

Αιματηρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 οχημάτων

07:04 18/09
Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Παρί και Ίντερ

Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Παρί και Ίντερ

00:04 18/09
Την οργή τους εκφράζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο ενός νοσηλευτή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Την οργή τους εκφράζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο ενός νοσηλευτή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

23:59 17/09
Παλαιστίνη: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ για τις «ψευδαισθήσεις της κατοχής»

Παλαιστίνη: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ για τις «ψευδαισθήσεις της κατοχής»

23:53 17/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved