Quantcast
Αιματηρό τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας – Συγκρούστηκε με τρόλεϊ - Real.gr
real player

Αιματηρό τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας – Συγκρούστηκε με τρόλεϊ

07:20, 19/12/2025
Αιματηρό τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας – Συγκρούστηκε με τρόλεϊ

Αλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, στη Λεωφόρο Δεκελείας συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός που φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved