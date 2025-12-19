Αιματηρό τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας – Συγκρούστηκε με τρόλεϊ - Real.gr

Αλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, στη Λεωφόρο Δεκελείας συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός που φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.