Αιματηρό τροχαίο στην Εύβοια: Ένας νεκρός, επτά τραυματίες - Πώς έγινε το δυστύχημα - Real.gr

Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Εύβοιας, από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και επτά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας που έχασε την ζωή του από το θανατηφόρο τροχαίο ήταν 40 ετών και καταγόταν από την Αμάρυνθο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στον δρόμο που οδηγεί προς το Αυλωνάρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η πλαγιομετωπική σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κύμη και Αλιβέρι, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης. Οι τέσσερις σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν με δικό τους μέσο στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο.