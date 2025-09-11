Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο - Real.gr

Με… αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος της Κρήτης, καθώς μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν σήμερα στις 5 τα ξημερώματα όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.