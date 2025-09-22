Αιματηρό τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα - Νεκρός ο οδηγός, σοβαρά τραυματισμένη η συνοδηγός - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός.

Αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού, ενώ η 34χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

Φωτογραφίες από το σημείο: