Αιματηρό τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα - Νεκρός ο οδηγός, σοβαρά τραυματισμένη η συνοδηγός - Real.gr

07:02, 22/09/2025
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός.

Αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού, ενώ η 34χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

Φωτογραφίες από το σημείο:

