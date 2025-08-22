Αιματοχυσία στους δρόμους: Ενας νεκρός την ημέρα στην άσφαλτο - Real.gr

Δύο μήνες μετά την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΚΟΚ, τα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν ότι τα δυστυχήματα στον δρόμο παραμένουν σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα.

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Νίκος, 26 ετών σήμερα, βιώνει εδώ και έξι χρόνια τον προσωπικό του Γολγοθά. Επειτα από τροχαίο το 2019, όταν εργαζόταν ως διανομέας, έμεινε ανάπηρος σε ποσοστό 90%. Ο οδηγός, που τον χτύπησε, καταδικάστηκε για ένα απλό πλημμέλημα. Αν δικαζόταν τώρα, ο ίδιος οδηγός θα αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 10 χρόνια. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ στις 13 Ιουνίου, προβλέποντας πολύ πιο αυστηρές ποινές στους οδηγούς, που με τις παραβάσεις τους απειλούν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα άλλων οδηγών ή πεζών. Δύο μήνες μετά την εφαρμογή του όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι δυστυχώς οι νέοι αυστηροί κανονισμοί δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τα θανατηφόρα τροχαία.

Τα στοιχεία που εξασφάλισε και παρουσιάζει η Realnews δείχνουν ότι η αιματοχυσία στους ελληνικούς δρόμους συνεχίζεται. Σχεδόν κάθε ημέρα, κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο. Ακόμη, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές της Τροχαίας, φέτος το καλοκαίρι και μετά τη θέσπιση του νέου ΚΟΚ οι σοβαρά τραυματίες ξεπερνούν τον έναν την ημέρα. Από τις 13 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου -διάστημα 54 ημερών- σημειώθηκαν στην Ελλάδα 45 θανατηφόρα τροχαία, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών από αυτά τα δυστυχήματα να είναι 49. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τα ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου είναι συνολικά 57, ενώ από τα συγκεκριμένα τροχαία οι σοβαρά τραυματίες ανέρχονται στους 61.

Μεγάλο μέρος των δυστυχημάτων και των σοβαρών ατυχημάτων συμβαίνουν στους δρόμους της Αθήνας, καθώς το ποσοστό σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 20% των τροχαίων που καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ένας στους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και ένας στους πέντε σοβαρά τραυματίες ενεπλάκησαν σε κάποιο τροχαίο που συνέβη στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μάστιγα η μέθη

Οι έλεγχοι που έχει πραγματοποιήσει η Τροχαία το ίδιο σχεδόν διάστημα (από τις 13 Ιουνίου έως και τις 2 Αυγούστου) ξεπερνούν το 1,2 εκατ., με το 25% να γίνεται στην Αττική. Από τα στοιχεία της Αστυνομίας προκύπτει πως στους ελληνικούς δρόμους κάθε ημέρα κινούνται εκατοντάδες οδηγοί σε κατάσταση μέθης, η οποία δεν τους επιτρέπει να οδηγούν με ασφάλεια. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 51 ημερών καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 5.763 παραβάσεις οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ. Ημερησίως, ο συγκεκριμένος αριθμός αναλογεί σε 113 μεθυσμένους οδηγούς.

Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται και οι παραβάσεις στα όρια ταχύτητας, καθώς καθημερινά περισσότεροι από 1.155 οδηγοί καταγράφονται να οδηγούν με ταχύτητες που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια. Ο νέος ΚΟΚ στοχεύει στη μείωση συχνών παραβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Από την εξόρμηση των αστυνομικών έχουν καταγραφεί συνολικά 3.936 παραβάσεις οδηγών για παραβίαση σηματοδότη και 4.277 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως και στις δύο περιπτώσεις σχεδόν η μία στις τρεις παραβάσεις γίνεται στην Αθήνα.

Μαρτυρία-γροθιά

Στα τροχαία που έχουν προκληθεί εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητας, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίασης σηματοδότη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα (επικίνδυνη οδήγηση). Οι συγκεκριμένες παραβάσεις με τον νέο ΚΟΚ επιφέρουν ποινή κάθειρξης έως 10 έτη για βαριά σωματική βλάβη, κάθειρξη από 10 έως 20 χρόνια για θανατηφόρο ατύχημα και ισόβια σε πολύνεκρα.

Σε ένα τέτοιο ατύχημα ενεπλάκη το 2019 ο νεαρός Νίκος. Μιλώντας στην «R», o αδελφός του, Πάνος, περιγράφει όλη τη δικαστική περιπέτεια της οικογένειάς του, ενώ, για τον οδηγό του φορτηγού, που χτύπησε τον Νίκο, λέει πως ορισμένες παραβάσεις στον δρόμο δεν είναι αμέλεια, αλλά εγκληματικές ενέργειες. «Ο εγκληματίας γιατί εμείς εγκληματία τον χαρακτηρίζουμε- έκανε αναστροφή παραβιάζοντας και τη σήμανση και τη μονή συνεχή διαχωριστική γραμμή του οδοστρώματος. Βγήκε δηλαδή κάθετα στον δρόμο έχοντας ένα Ι.Χ. φορτηγό 5,50 μέτρων, πιάνοντας και τα δύο ρεύματα. Ο Νίκος τότε ήταν 20 χρόνων και δούλευε ντελίβερι γιατί ήθελε να βγάλει κάποια λεφτά παραπάνω. Ο αδελφός μου ερχόταν κανονικά στον δρόμο, όταν όμως αντίκρισε το φορτηγό να κάνει την παράνομη αναστροφή, προσπάθησε να κάνει έναν ελιγμό για να τον αποφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν».

Εξι χρόνια μετά και ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται. «Εχουμε τον έναν Γολγοθά που είναι η διαδικασία της αποκατάστασης και σε ποιον βαθμό θα αποκατασταθεί και αν ποτέ φτάσει στο σημείο να είναι αυτόνομος, να κάνει κάποιες βασικές λειτουργίες για να μη ζούμε με τον φόβο τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος εάν πάθουμε κάτι εγώ και οι γονείς μου. Ο δεύτερος Γολγοθάς είναι ο δικαστικός, της πάλης για δικαίωση. Γιατί το λέω αυτό; Το ποινικό δικαστήριο έγινε πριν από λίγες ημέρες, ύστερα από έξι χρόνια, και καταδίκασε τον εγκληματία με ποινή φυλάκισης ενάμιση χρόνου με αναστολή, γιατί με τον παλαιό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αυτό που έγινε χαρακτηρίζεται ως πλημμέλημα. Το έγκλημα που έγινε, αφήνοντας έναν άνθρωπο ανάπηρο και καταστρέφοντάς του τη ζωή, είναι πλημμέλημα για τον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα. Με τον νέο θα ήταν κακούργημα και θα πήγαινε στη φυλακή έως και 10 χρόνια», τονίζει ο αδελφός του τραυματία.

Αυστηρές ποινές

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας ελπίζουν ότι ύστερα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, οι οδηγοί θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ καθώς θα εμπεδώσουν ότι αν συνεχίσουν να παραβιάζουν τον κώδικα θα έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, που μάλιστα υπερβαίνει το 1,1 g/l, προβλέπονται πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες, ενώ το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται.

Παράλληλα, σε περίπτωση πρόκλησης συμβάντος προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως 5 έτη και σε περίπτωση υποτροπής, 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη, ενώ σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το πρόστιμο ανεβαίνει στα 4.000 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη. Για την πρόκληση συμβάντος λόγω χρήσης κινητού από τον οδηγό, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας για 4 έτη και στη δεύτερη υποτροπή, ανεβαίνει στα 4.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας για 8 έτη. Σημειώνεται πως και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνει ποινές κάθειρξης, ενώ η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.