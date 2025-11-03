Αιματοκύλισμα στα Βορίζια: Συναγερμός για την κηδεία του 39χρονου - Αναζητούνται 3 άτομα, φόβοι για αντίποινα - Real.gr

Ο απολογισμός στα Βορίζια Ηρακλείου μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών είναι δύο νεκροί, ένας 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μία 56χρονη νοσοκόμα, η οποία είχε βρεθεί στο χωριό, προκειμένου να τελέσει μνημόσυνο στον πατέρα της και εντελώς τυχαία βρέθηκε εν μέσω πυρών και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σημειώνεται πως αυτές οι πράξεις αποτελούν στην ουσία το αποτέλεσμα των χρόνιων εχθροπραξιών μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια η διαμάχη τους αφορούσε κάποια βοσκοτόπια, υπόθεση ζωοκλοπής και το μαχαίρωμα ενός νεαρού, ενώ υπήρχε και ιστορικό με ανταλλαγή πυροβολισμών πέρσι το καλοκαίρι.

Ως εκ τούτου μία οικογένεια από τα Χανιά μεσολάβησε προκειμένου να επέλθει ο σασμός μεταξύ των δύο οικογενειών, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα βρίσκονταν σε συνεχή ένταση. Ωστόσο, αυτή η διαπραγμάτευση έμεινε στη μέση.

Οι τελευταίες στιγμές και ο φόβος για νέα επεισόδια

Στο χωριό υπάρχουν δύο διακριτές γειτονιές και η αφορμή για να ξεκινήσει το κακό ήταν η ανέγερση ενός σπιτιού. Από την έκρηξη και μετά ξεκίνησε η ένταση με τα νεαρά μέλη των δύο οικογενιών να παίρνουν τα όπλα το Σάββατο και να ανταλλάσουν πυροβολισμούς μέσα στο χωριό.

Από τη μία πλευρά ήταν δύο ζευγάρια αδελφών, από τη μια οικογένεια που είχε αγοράσει το επίμαχο σπίτι, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν πυρ σε βάρος των κατοικιών της οικογένειας του 39χρονου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από την άλλη πλευρά ο 39χρονος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να πήρε το αυτοκίνητό του μαζί με έναν συγγενή του, ο οποίος και αυτός ακολούθησε με το δικό του όχημα. Πέρασαν στη γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας και εν κινήσει άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Υπήρξε απάντηση και ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των δύο πλευρών. Σε εκείνο το σημείο ο 39χρονος φέρεται να δέχτηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Το ΕΚΑΒ αδυνατούσε να προσεγγίσει στο σημείο. Έμεινε εκτός του χωριού για πάρα πολλές ώρες καθότι η Ελληνική Αστυνομία δεν άφηνε να περάσουν τα ασθενοφόρα, καθώς τα πυρά έπεφταν βροχή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών των δύο αδερφών της οικογένειας που είχε αγοράσει αυτό το σπίτι, φέρονται να είχαν εγκλωβιστεί και αστυνομικοί μέσα σε όλο αυτό τον ορυμαγδό, ενώ κάτοικοι του χωριού προσπαθούσαν με τα αγροτικά να μαζέψουν όσους είχαν τραυματιστεί είτε από σφαίρες είτε από θραύσματα και να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία.

Χθες το βράδυ διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς παραδόθηκε στην οικογένειά του 39χρονου η σορός του, προκειμένου να γίνει η παραδοσιακή ολονύχτια, ενώ ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να περιφρουρήσουν την ευρύτερη περιοχή στα Βορίζια.

Αγωνία για την κηδεία και την επόμενη μέρα στο χωριό

Σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 αναμένεται η τέλεση της κηδείας του 39χρονου με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πολύ αυστηρά για να μην υπάρξει συνέχεια.

Η πομπή θα περάσει μέσα από την γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι φανερό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί. Επίσης, δεν έχουν εντοπιστεί τρεις από αυτούς. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.