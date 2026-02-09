Quantcast
Αιμίλιος Χειλάκης: Αναστάτωση στη θεατρική παράσταση – Γιατί εισέβαλε η αστυνομία - Real.gr
Αιμίλιος Χειλάκης: Αναστάτωση στη θεατρική παράσταση – Γιατί εισέβαλε η αστυνομία

17:30, 09/02/2026
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 8/2 στο Θέατρο Αθηνών, στην παράσταση που πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της μεταμεσονύκτιας παράστασης “Cancel”, αστυνομικοί εισέβαλαν στο θέατρο καθώς κάποιος είχε ειδοποιήσει για περιστατικό βιασμού. Μιλώντας στην εκπομπή “Buongiorno”, ο Αιμίλιος Χειλάκης περιέγραψε όσα συνέβησαν:

