Αιμίλιος Χειλάκης: «Η νέα χρονιά με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι δύσκολα τα πράγματα» - Real.gr

Με ένα απρόοπτο πρόβλημα υγείας ήρθε αντιμέτωπος ο Αιμίλιος Χειλάκης στις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αποκαλύπτοντας ότι διανύει μια δύσκολη περίοδο, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα που αντιμετωπίζει.

«Μην με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.