Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια σήραγγα στην Λάρισα – Ανασύρθηκε σώος - Real.gr

Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια σήραγγα στην Λάρισα – Ανασύρθηκε σώος

21:53, 30/09/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Έχοντας τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί. Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, όταν μια παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας έψαχνε χρυσές λίρες, ακολουθώντας έναν τοπικό θρύλο.

Ο άνδρας είχε μείνει για αρκετή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τις ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό να μειώνονται δραματικά.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, παρέχοντάς του οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί. Ωστόσο, σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση, δυσχεραίνοντας και καθυστερώντας την προσπάθεια διάσωσης.Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά φαίνεται πως βρίσκονταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν ο ένας εγκλωβίστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Τα άλλα άτομα ενημέρωσαν τις Αρχές για βοήθεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, ενώ αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Αργότερα, εντοπίστηκε ένας από αυτούς, ηλικίας 73 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και νοσηλεύεται με δύσπνοια.

