Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιωτολοακαρνανίας

Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν μήνυμα από το «112» να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κινητοποιήθηκαν 25 Πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιωτολοακαρνανίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025




