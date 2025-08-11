Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Quantcast
Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

19:11, 11/08/2025
Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιωτολοακαρνανίας

Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν μήνυμα από το «112» να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κινητοποιήθηκαν 25 Πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

 


 

 

