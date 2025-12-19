Αιτωλοακαρνανία: ΙΧ προσέκρουσε σε δέντρο - Τραυματίας ο οδηγός - ΦΩΤΟ - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον δρόμο από Αβόρανη προς Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, το όχημα βγήκε εκτός οδοστρώματος και προσέκρουσε σε δένδρο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.