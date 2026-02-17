Αιτωλοακαρνανία: Μήνυμα 112 στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου - Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου - Real.gr

Μήνυμα από το 112 ήχησε πριν από λίγο στα κινητά των κατοίκων και όσων βρίσκονται στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου».

Συστήνεται δε, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Αρχών.

