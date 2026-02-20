Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρες ξανά στο Νεοχώρι – Μαθητές σκαρφάλωσαν σε κάγκελα για να περάσουν τον δρόμο - Real.gr

Quantcast
21:31, 20/02/2026
Αν και κράτησε μερικά λεπτά η βροχή στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, αυτά ήταν αρκετά για να σημειωθούν ξανά πλημμυρικά φαινόμενα σε γνωστά σημεία του χωριού, όπως γύρω από το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι μικρές λίμνες που δημιουργήθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια μετακίνησης ηλικιωμένων, γονέων και άλλων πολιτών.

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν με μικρά παιδιά και μαθητές, που σύμφωνα με το iaitoloakarnania.gr στην προσπάθεια να γυρίσουν από το σχολεία στα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν «τοίχο τοίχο» γαντζωμένα στα κάγκελα για να καταφέρνουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

