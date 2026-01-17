Αιτωλοακαρνανία: Το χρονικό της δολοφονίας του 50χρονου - Real.gr

Νεκρός έπεσε 50χρονος, πρόεδρος κοινότητας στην Αιτωλοακαρνανία από το όπλο 44χρονου το πρωί του Σαββάτου.

Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία από το φονικό. Ο 44χρονος σκότωσε με τρεις πυροβολισμούς τον Κώστα Αλεξανδρή, πατέρα ενός αγοριού 13 ετών και πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Η δολοφονία έγινε στις 10:00 το πρωί. Λίγη ώρα αργότερα ο 44χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του. Υποστήριξε ότι φοβόταν πως θα του κάνει κακό και έτσι αποφάσισε να τον σκοτώσει, όπως αναφέρει το Mega.

«Ήταν στο καφενείο του χωριού ο Αλεξανδρής (το θύμα), πέρασε μπροστά του ο δράστης και ξεκίνησε λέει και τον ακολούθησε από κοντά. Πιο κάτω, λίγο έξω από το χωριό, σταματήσαν και οι δύο; Πρόλαβε να σταματήσει ο δράστης; Δεν το ξέρω ακριβώς, και του έριξε εν ψυχρώ στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι χτυπημένο και μπροστά και από πίσω», λέει μάρτυρας.