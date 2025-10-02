Άκης Τσαλίκης: Πέθανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης – Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη - Real.gr

Αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στη θάλασσα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική ναυτική κοινότητα.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια: «Καλό Παράδεισο φίλε Άκη! Καλό ταξίδι, καπετάνιε και πρόεδρε του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης! Η είδηση του χαμού σου μοιάζει απίστευτη, αν σκεφτεί κανείς την έντονη δράση σου και τα αμέτρητα σχέδια για το μέλλον. Το κενό που αφήνεις είναι ανυπέρβλητο. Συλλυπητήρια στην οικογένειά σου και στους ανθρώπους του ΝΟΘ και του ΑΠΘ».

Η τελευταία τους συνάντηση αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία από την τελετή απονομών στον Ναυτικό Σταθμό Βορείου Ελλάδος.

Η αγάπη του για τη θάλασσα και την επιστήμη

Ο Άκης Τσαλίκης υπηρέτησε με πάθος τη ναυτική κοινότητα και τον ακαδημαϊκό χώρο, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα και στους δύο τομείς. Ως Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και μέχρι πρόσφατα Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, αποτέλεσε σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής ιστιοπλοΐας.

Από το 1999 έως σήμερα, συμμετείχε ενεργά στο ORC ως εκπρόσωπος της Ελλάδας και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αγώνων, ενώ το 2020 εκλέχτηκε στη Διαχειριστική Επιτροπή του οργανισμού. Διετέλεσε επίσης μέλος της Oceanic and Offshore Committee της World Sailing και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής επτά παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ολυμπιακών κατηγοριών και ανοικτής θαλάσσης.

Ο Άκης Τσαλίκης συνέβαλε στην ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού μέσα από τους Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες «Aegean Regatta», έχοντας διατελέσει και αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής. Ως αθλητής, ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοΐας στην κλάση 470 και διακρίθηκε στην ανοικτή θάλασσα, κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία Corinthians στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC το 2016.

Είχε ακολουθήσει το δρομολόγιο του Κολόμβου

Ανήκε στους ελάχιστους Έλληνες ωκεανοπόρους που διέσχισαν τον Ατλαντικό το 1992, ακολουθώντας το ιστορικό δρομολόγιο του Κολόμβου, κατακτώντας την τρίτη θέση στην κατηγορία IOR με το σκάφος «Θεσσαλονίκη 97».

Ο Λάζαρος Τσαλίκης ήταν Καθηγητής Α’ βαθμίδας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιοδοντολογία στο Philipps Universitaet Marburg στη Γερμανία, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του σε συνεργασία με το State University New York at Buffallo με βαθμό magna cum laude.

Είχε τιμηθεί με ερευνητικά βραβεία και διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είχε δεχθεί προσκλήσεις για παράδοση διαλέξεων σε συμπόσια στην Περιοδοντολογία. Είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είχε δημοσιεύσει πάνω από 70 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι εργασίες του εμφανίζουν πάνω από 800 ετεροαναφορές, ενώ o h-index είναι 17 και ο i-10 index 21. Από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2020 διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Το «αντίο» από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης: «Όλη η ζωή του μια θάλασσα»

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αποχαιρέτησε τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, Άκη Τσαλίκη, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

“ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. Συγκλονισμένος για τον απροσδόκητο χαμό του ΑΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗ τον αποχαιρετώ με οδύνη κ θλίψη Ενεργός πολίτης , εντιμος και συνεπής οδοιπόρος στην κοινωνία του εθελοντισμού κ της προσφοράς . Αφιερώθηκε ολάκερη τη ζωη του στην ιστιοπλοΐα, τον αθλητισμό (πέρασαν 20 χρόνια συνεργασίας κ φιλίας για να μάθω από τρίτους πως συμμετείχες στην ομάδα των Ωκεανοπόρων θεσσαλονικιών ) , τον Ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό , ιδρυτικό μέλος του ολυμπιακού μουσείου κ μέχρι σήμερα μέλος του ΔΣ. Τα όνειρα και τα σχέδια του από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα είχαν ανθρώπους κ θάλασσα ,κατανόηση αγάπη και ηρεμία . Είχαν Θεσσαλονίκη και την ζεστασιά ενός ανθρώπου διακριτικού αλλά και αγωνιστή μέχρι να ολοκληρώσει το στόχο του,

Αγαπημένε μας Άκη Καλό ταξίδι”.