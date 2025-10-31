«Άκουσα φωνές και είδα που της έκαναν αναπνοές... »: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 10χρονη μαθήτρια στον Ασπρόπυργο - Real.gr

Θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος μιας 10χρονης μαθήτριας στον Ασπρόπυργο, η οποία κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που περπατούσε στο προαύλιο του σχολείου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το κοριτσάκι έπεσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα. Εκεί έφτασαν γρήγορα άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να το βοηθήσουν. «Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη. Για πάνω από μια ώρα έκαναν στην μαθήτρια ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε.

«Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πως έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο Star.

Το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας λένε οι συγγενείς.

«Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε Θα την πάνε Πειραιά, θα τηw κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής» δήλωσε επίσης συγγενής.

Τι κατέθεσε ο γυμναστής για τον θάνατο της 10χρονης στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο γυμναστής του σχολείου στον Ασπρόπυργο που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει.

Όπως είπε ο γυμναστής, το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού ότι το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.