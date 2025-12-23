Ακούστε και… ζήστε τον ήχο διαφορετικά - Real.gr

Η Sonos δημιούργησε το απόλυτο ολοκληρωμένο σύστημα ήχου.

Ο ήχος μπαίνει σε μια άλλη διάσταση… Φρόντισε γι’ αυτό η Sonos η οποία δημιούργησε τρία νέα προϊόντα που προσφέρουν μια ακουστική υψηλού επιπέδου.

Era 100: Επανασχεδίαση ενός iconic ηχείου, κορυφαίου στην κατηγορία του

Συγκεκριμένα, η Sonos επανασχεδίασε το best seller ηχείο της Sonos One, για να δημιουργήσει το Era 100, ένα νέο έξυπνο ηχείο με ολοκαίνουργιο hardware και λογισμικό, με ακουστική και σχεδιασμό επόμενης γενιάς που προσφέρουν λεπτομερή στερεοφωνικό ήχο και βαθιά μπάσα.

Ποια είναι όμως εκείνα τα χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν:

Στερεοφωνικό: Δύο tweeters, τοποθετημένα υπό γωνία, στέλνουν ευκρινείς υψηλές συχνότητες αριστερά και δεξιά για μια πλούσια στερεοφωνική εμπειρία, ενώ ένα μεγαλύτερο midwoofer δημιουργεί εκπληκτικά μπάσα που είναι απροσδόκητα από ένα compact ηχείο. Οι προσαρμοσμένοι κυματοδηγοί ενισχύουν τη διασπορά των ηχητικών κυμάτων για να δημιουργήσουν μια ευρύτερη ηχητική σκηνή.

– Μικρό αλλά πανίσχυρο: Με αρκετές βελτιώσεις στον ήχο και στην τεχνολογία, ο λεπτός, μοντέρνος σχεδιασμός του Era 100 το καθιστά ένα κομψό ηχείο που μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε ράφι, πάγκο κουζίνας, γραφείο ή κομοδίνο.

– Συντονισμένα από ειδικούς: Η Sonos συνεργάστηκε στενά με την κοινότητα κορυφαίων καλλιτεχνών και δημιουργών για να τελειοποιήσει σχολαστικά το Era 100. Η τεχνολογία Trueplay™, διαθέσιμη τόσο σε χρήστες Android όσο και σε iOS, βελτιστοποιεί τον ήχο για τη μοναδική ακουστική του χώρου σας.

– Πιο βιώσιμος ήχος: Τo Era 100 είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό (PCR) και τοποθετείται σε συσκευασίες όπου το χαρτί είναι 100% βιώσιμης προέλευσης, ενώ έχει σχεδιαστεί επίσης για να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας με κατανάλωση ισχύος κάτω από δύο watt όταν είναι σε αδράνεια και μια νέα προηγμένη λειτουργία όταν είναι σε sleep mode. Είναι επίσης κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η επισκευή τους, μειώνοντας τη χρήση υλικών όπως η κόλλα και χρησιμοποιώντας βίδες για εύκολη αποσυναρμολόγηση και επισκευή.

– Ένα τολμηρό, νέο περιβάλλον εργασίας: Το Era 100 διαθέτει ένα διαισθητικό νέο περιβάλλον χρήσης, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου συρόμενου ρυθμιστικού αφής για τον ευκολότερο έλεγχο της έντασης που συμπληρώνει τον γρήγορο και ιδιωτικό έλεγχο της μουσικής σας με το Sonos Voice Control, την εφαρμογή Sonos, το Apple AirPlay 2 και το Bluetooth®.

– Αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα: Μπορεί να κάνετε streaming τo αγαπημένο σας ηχητικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας WiFi ή Bluetooth. Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας και άλλες συσκευές ήχου, όπως ένα πικάπ χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο auxiliary και τον προσαρμογέα γραμμής Sonos Line-In.

– Προσαρμογή στο σύστημά σας: Δημιουργήστε τις τέλειες συνθήκες για το ιδανικό movie night προσθέτοντας δύο Era 100 ως πίσω ηχεία σε συνδυασμό με ένα soundbar για να δημιουργήσετε ένα surround ηχοσύστημα ή απλώς συνδυάστε δύο Era 100 μαζί για στερεοφωνικό ήχο που γεμίζει τον χώρο.

«Το Χόλυγουντ στο σπίτι σας»

Η Sonos ανακοίνωσε την Beam (Gen 2), τη νέα έκδοση της κορυφαίας μπάρας ήχου μικρών διαστάσεων για τηλεόραση, μουσική, παιχνίδια και ακόμα περισσότερα. Η νέα Beam προσφέρει μία αναβαθμισμένη, πιο καθηλωτική ηχητική εμπειρία με μεγαλύτερο βάθος και ευκρίνεια, καθώς και υποστήριξη Dolby Atmos.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το σλόγκαν «το Χόλυγουντ στο σπίτι σας». Η νέα Beam αναβαθμίζει την εμπειρία του οικιακού κινηματογράφου. Όντας συμβατή με δεκάδες υπηρεσίες streaming που διατίθενται στην εφαρμογή Sonos, οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να αναμένουν συναρπαστικές βελτιώσεις στον ήχο, στη σχεδίαση και στη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων:

– 3D ήχος με Dolby Atmos: Προηγμένη τεχνολογία ήχου που σας τοποθετεί στο κέντρο της δράσης επιτρέποντάς σας να βιώνετε ρεαλιστικά τον ήχο μιας ταινίας, πχ να ακούτε τα αεροπλάνα σαν να πετούν πραγματικά πάνω από το κεφάλι σας, να ακούτε βήματα μέσα στο δωμάτιο και να νιώθετε τον ήχο παντού γύρω σας.

– Ενισχυμένος ήχος, ίδιο μέγεθος: Με μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ και μια προσφάτως αναπτυγμένη νέα σειρά ηχείων, η Beam εντοπίζει τον ήχο και τον κατευθύνει μέσα σε ολόκληρο το δωμάτιο για μια άκρως ρεαλιστική εμπειρία. Επίσης, το ηχείο είναι πλέον συμβατό με τη θύρα HDMI eARC της τηλεόρασής σας, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας ταινίες και τα παιχνίδια με ήχο ακόμα υψηλότερης ανάλυσης και με υποστήριξη για νέες μορφές ήχου.

– Κομψή σχεδίαση: Ένα ανανεωμένο, διάτρητο με ακρίβεια, πολυανθρακικό πλέγμα επιτρέπει στο ηχείο να αποδίδει εξαιρετικό ήχο και να ταιριάζει διακριτικά με το σπίτι σας, όπως ακριβώς και η Sonos Arc.

– Εύκολη, πιο ασφαλής εγκατάσταση: Με μόνο δύο καλώδια και νέες λειτουργίες NFC, η εγκατάσταση είναι πανεύκολη και η ακρόαση μπορεί να ξεκινήσει σε λίγα μόλις λεπτά. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή Sonos, ακολουθήστε μερικές απλές οδηγίες και ακουμπήστε το τηλέφωνό σας στην Beam.

– Αειφόρος ήχος: Η νέα Beam έρχεται σε βιώσιμη συσκευασία, από πολυτελές χαρτί χωρίς επίστρωση, μία συσκευασία δώρου κατασκευασμένη από χαρτί 97% βιώσιμης προέλευσης και χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.

Το Sub Mini, το κυλινδρικό Subwoofer για έντονα μπάσα

Το Sub Mini, το ασύρματο subwoofer έρχεται να θέσει νέα πρότυπα στην κατηγορία του για ισχυρά και ισορροπημένα μπάσα. Με βάση τον βραβευμένο σχεδιασμό του Sub, το Sub Mini προσφέρει πλούσιο, καθαρό πεδία ήχου σε έναν πιο compact κυλινδρικό σχεδιασμό.

Μετά την προσθήκη των δύο νέων soundbar – Beam και Ray – η Sonos επεκτείνει περαιτέρω τη home theater γκάμα της με το Sub Mini, το νέο subwoofer που κάνει πιο εύκολη από ποτέ την ενίσχυση της εμπειρίας streaming.

– Μπάσα χωρίς βουητά: Τα διπλά προσαρμοσμένα woofers και η προηγμένη επεξεργασία δημιουργούν βαθιές, δυναμικές χαμηλές συχνότητες χωρίς βουητό ή παράσιτα, που σας κάνουν να αισθάνεστε κάθε σκηνή και τραγούδι σε βάθος Μέσα στο ακουστικά σφραγισμένο περίβλημα, τα δύο woofers κατευθύνονται προς το εσωτερικό σε μια καινοτόμα διάταξη που εξουδετερώνει την παραμόρφωση.

– Ισορροπημένος Ήχος: Η προηγμένη επεξεργασία ψηφιακού σήματος μεγιστοποιεί την απόκριση των μπάσων και αναπαράγει τις χαμηλές συχνότητες που συνήθως περιμένει κανείς από ένα πολύ μεγαλύτερο subwoofer, επιτρέποντας σε συνδεδεμένα ηχεία όπως η Beam, η Ray, το One ή το One SL να εστιάζουν περισσότερο σε μεσαίες και υψηλές συχνότητες για μια πιο πλούσια, πιο δυνατή εμπειρία ήχου.

– Συνδυάζεται τέλεια με…: Κορυφώστε τις αγαπημένες σας δραματικές σκηνές συνδυάζοντας τη Beam ή τη Ray με το Sub Mini ή κάντε το σαλόνι σας πίστα χορού, συνδέοντας το Sub Mini με το Sonos One.

– Υπέροχη εμφάνιση από κάθε γωνία: Σε αντίθεση με άλλα subwoofers, το Sub Mini διαθέτει κυλινδρικό σχεδιασμό που του επιτρέπει να εναρμονίζεται με την διακόσμηση του σπιτιού σας χωρίς να καταλαμβάνει ιδιαίτερο χώρο.

– Εύκολη ρύθμιση: Προσθέστε το Sub Mini στο Sonos σύστημά σας σε λίγα μόνο βήματα από την εφαρμογή της Sonos. Συνδυάστε διαφορετικά ηχεία Sonos για να δημιουργήσετε το τέλειο ηχοσύστημα, είτε για να διοργανώσετε ένα πάρτι στο σπίτι είτε για ένα movie night με φίλους. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον ήχο του Sub Mini με το Trueplay, το οποίο ανιχνεύει και προσαρμόζει τον ήχο του συστήματος για αντανακλάσεις από τοίχους και έπιπλα, δίνοντάς σας την καλύτερη εμπειρία ακρόασης για τον χώρο σας.

