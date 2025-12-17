Αλειφτήρας: «Ψίχουλα» οι εξαγγελίες Χατζηδάκη - Από Παρασκευή πάμε σε κλιμάκωση του αγώνα - Real.gr

«Αν μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα προχθές είχε μπει μία βάση διαλόγου, όπως είχαμε πει, για να ξεκινήσουμε έναν διάλογο, οι χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη, η εξειδίκευση στην ουσία που έκανε, αλλά και η πολύ κακή πληρωμή, που στην ουσία δεν έγινε πληρωμή της βασικής ενίσχυσης το βράδυ, ενώ ταυτόχρονα ο ΕΛΓΑ κράτησε τις εισφορές σαν να είχαμε πληρωθεί, να ξέρετε ότι έχουν δυναμιτίσει το κλίμα και έχουν σφραγίσει την πόρτα του διαλόγου» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και γι’ αυτό αύριο πηγαίνουμε σε πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών στις 2 το μεσημέρι και από την Παρασκευή θα δείτε κλιμάκωση αγώνα με μια μορφή που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν στην κυβέρνηση την είχαν αντιληφθεί» συνέχισε.

Ως προς τους λόγους που αντέστρεψαν μια πορεία που φαινόταν ότι πήγαινε προς τον διάλογο, ανέφερε τα εξής: «Οι εξαγγελίες του κυρίου Χατζηδάκη. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και αυτός μας δίνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην μάνικα. Εμείς ζητάμε αναπλήρωση εισοδήματος και αυτός μας δίνει 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα 80 εκατομμύρια ευρώ που μας δίνει σε βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοκαλλιεργητές ξέρετε για πόσα στρέμματα είναι; Επτά εκατομμύρια στρέμματα περίπου. Βγήκαμε στον δρόμο για 10 ευρώ το στρέμμα; Αυτή νομίζει είναι η αναπλήρωση η κυβέρνηση; Αυτή νομίζει ότι είναι η εξαθλίωση του πρωτογενή τομέα που έχει περιέλθει. Γι’ αυτό στήθηκαν τόσες χιλιάδες μπλόκα, τόσα εκατοντάδες μπλόκα και τόσες χιλιάδες τρακτέρ στο δρόμο για 10 ευρώ το στρέμμα νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης; Θα σφραγίσουμε παρακαμπτηρίους, τελωνεία, θα προσπαθήσουμε τα λιμάνια, θα ξεκινήσουμε συμβολικά σε περισσότερες ώρες απ’ ό,τι κάναμε τις προηγούμενες φορές και όσο πηγαίνουμε.

Μέχρι χθες το απόγευμα, υπήρχε μια διάθεση να καθίσουμε σε ένα τραπέζι δεχόμενοι τις εξαγγελίες Τσιάρα. Ο Τσιάρας βγήκε και είπε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Αυτό που εξήγγειλε ο Χατζηδάκης δεν είναι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση μάλλον δεν μπορούν ούτε για τα βασικά να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν ο κος Χατζηδάκης με τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Μητσοτάκη τι θέλουν εν τέλει να δώσουν.

Για την ευλογιά δεν έχουν κάνει κουβέντα. Είδατε εσείς τίποτα; Καμία εξαγγελία για την ευλογιά; Πώς θα σταματήσει η ζωονόσος; Είδατε κάτι να δεσμεύεται η κυβέρνηση;

Άμα ρωτήσετε έναν κτηνοτρόφο θα δείτε ότι αυτές οι αποζημιώσεις είναι ψίχουλα. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα και αυτοί τους πετάνε ένα ψιχουλάκι να τσιμπήσουν και περιμένουν ότι έτσι θα καθίσουμε στο διάλογο».

«Αυτοί λένε ότι πληρώνουν και καλά και στην ώρα τους, αλλά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος ξέρει από τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη του αν πληρώνουν καλά και στην ώρα τους» συμπλήρωσε ο κ. Αλειφτήρας ενώ έκανε λόγο για ψίχουλα αναφερόμενος στις χθεσινές εξαγγελίες από τη Βουλή.

«Ο πρωτογενής τομέας υποφέρει από πνευμονία και μας ρίχουν ένα ντεπόν» είπε χαρακτηριστικά.

Όσο αφορά το τι έγινε χθες με τις πληρωμές, περιέγραψε ότι «έγινε η πληρωμή του ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις από παγετό σε δενδρώδεις καλλιέργειες το μεσημέρι και το απόγευμα είπαν θα πληρώσουν το 30% το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης. Αυτοί όχι μόνο δεν πλήρωσαν το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αλλά πήραν και από τους λογαριασμούς που βρήκαν χρήματα μέσα το 30% του ΕΛΓΑ. Δηλαδή ενήργησε ο ΕΛΓΑ σαν να είχε πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Αλλά η βασική ενίσχυση δεν πληρώθηκε.

Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι και ο κύριος Μητσοτάκης περιμένει ότι θα πάμε σε διάλογο. Ας πάει στις Βρυξέλλες σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ας διαπραγματευτεί για μία νέα ΚΑΠ, για ην οποία δεν μας ρώτησε καθόλου. Ας καθαρίσει λίγο το μυαλό του και ας καταλάβει τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας.

Μπορεί να είναι σκληρά αυτά που σας λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω ότι θα το ακούγατε από κάθε αγρότη».

«Το κλίμα αύριο να ξέρετε ότι δεν θα είναι καν αν θα υπάρξει προσέγγιση για διάλογο. Το κλίμα θα είναι κλιμάκωση και γι’ αυτό ακριβώς ζητάμε, από την πρώτη στιγμή η κοινωνία να είναι στο πλευρό μας, κατανοούμε όλοι, την ημέρα των Χριστουγέννων ότι όλοι θέλουν να πάνε στους αγαπημένους τους προορισμούς, να περάσουν τις γιορτές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά βλέπουν απέναντι μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία αυτή τους παρεμποδίζει να πάνε, καθώς δεν ικανοποιεί, δεν δεσμεύεται τουλάχιστον, για ορισμένα απ’ τα αιτήματά μας, αλλά παρόλα αυτά να είστε σίγουροι ότι τις ημέρες εκείνες των Χριστουγέννων εμείς θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε τους εκδρομείς να πάνε στους τόπους που έχουν επιλέξει να περάσουν τις άγιες αυτές ημέρες.

Σεβόμαστε την κοινωνία, δεν μας φταίνε σε τίποτα οι άλλες κοινωνικές ομάδες που θέλουν να πάνε να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων» είπε καταλήγοντας ο κ. Αλειφτήρας.