Αλεξάνδρα Σιετή: Ένα Πρωτότυπο Special Perfomance στο Σύνταγμα

Η πιο cool, μοντέρνα και ταλαντούχα ανερχόμενη καλλιτέχνιδα, Αλεξάνδρα Σιετή, μας υπενθυμίζει με την ενέργεια και τη δυναμική της παρουσία ότι ήρθε για να μείνει και κάθε κίνηση της συνεχίζει να μας συναρπάζει με τον out-of-the-box χαρακτήρα αλλά και τη βαθιά καλλιτεχνική ανησυχία της.

Από τα πρώτα της βήματα, έχει αποφασίσει να πρωτοτυπήσει και είναι έτοιμη να το αποδείξει για μια ακόμη φορά. Σαν μια σύγχρονη πλανόδια μουσικός, η Αλεξάνδρα θα μας σαγηνέψει σε ένα special performance με έναν πρωτότυπο τρόπο, στον ρυθμό του νέου της τραγουδιού «She’s a Lover», μια εμφάνιση που δεν σίγουρα δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η Αλεξάνδρα θα περιμένει να μαγνητίσει το κοινό με το τραγούδι της στο μετρό Συντάγματος από τις 18/07 έως τις 20/07.

Ήδη μόλις τους τελευταίους μήνες, η Αλεξάνδρα έχει καταφέρει να γνωρίσει δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσική, τον Chris Martin και την Kylie Minogue, αλλά και τους υποψήφιους με Grammy, Black Pumas. Όλα αυτά παράλληλα με ένα τρομερά επιτυχημένο residency στο Super Paradise στην Μύκονο αλλά και με την κυκλοφορία του πρώτου της single «She’s a Lover».

To άκρως groovy τραγούδι που μας σύστησε για πρώτη φορά στην Αλεξάνδρα, έχει αγαπηθεί ήδη από τον κόσμο, αφού το επίσημο βίντεο μετράει ήδη πάνω από 200 χιλιάδες προβολές. Κάπως έτσι προέκυψε και η συνεργασία της με τον πολύ επιτυχημένο και ευρέως γνωστό DJ και παραγωγό TAREQ, αφού η ιδιαιτερότητα του τραγουδιού μαζί με την ξεχωριστή χροιά της Αλεξάνδρας, τον οδήγησε στην δημιουργία ενός απολυτά καλοκαιρινού remix, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 100 χιλιάδες προβολές μέσα σε ένα μήνα και έχει ενταχθεί σε πολλά setlists των μεγαλύτερων DJ της χώρας.

Αλλά όλα αυτά είναι μόνο η αρχή, αφού η Αλεξάνδρα ηχογραφεί συνεχώς νέα μουσική με διακεκριμένος συνεργάτες, όπως η Hill Kourkoutis, βραβευμένη με JUNO AWARD από την Καναδική Ακαδημία Δισκογραφικών Τεχνών και Επιστημών, δίνοντας στην Αλεξάνδρα μια διεθνή αίγλη και είναι προπομπός ότι το μέλλον θα είναι πολύ λαμπρό για την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα.

Άλλωστε η Αλεξάνδρα ανέκαθεν ζούσε για την μουσική και αυτό το έχει αποδείξει η ως τώρα πορεία της. Το 2011 ασχολήθηκε με το Jazz τραγούδι στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση της Βίκυς Αλμαζίδου και έτσι το ταλέντο της τράβηξε γρήγορα την προσοχή του μουσικού κόσμου. Από το 2014 έως το 2016, η Αλεξάνδρα εξέλιξε την τέχνη της στα Jazz Masterclasses στο New Bulgarian University of Sofia, δουλεύοντας δίπλα σε βραβευμένους με Grammy καλλιτέχνες όπως ο Billy Cobham, ο Milcho Leviev και ο David Murray. Αυτές οι εμπειρίες εδραίωσαν τη φήμη της ως μίας μοναδικής τραγουδίστριας της τζαζ.

Οι ζωντανές εμφανίσεις ήταν ένα ανέκαθεν ένα σημαντικό μέρος της καριέρας της Αλεξάνδρας. Έχει μοιραστεί τη σκηνή με τους The Dude (soul, funk) και κορυφαίους μουσικούς της τζαζ στην Ελλάδα (Χάρης Καπετανάκης, Δημήτρης Αγγελάκης, Νίκος Βαργιαμίδης, Oleg Chaly, Άλκης Καρυζώνης, κ.α.). Το 2018, έγινε μέλος των Souled Out, κάνοντας εκτεταμένες περιοδείες στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και τα single

τους «Let Me In Your Heart» και «Madness» απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές. Η κυκλοφορία τους το 2022 «Sunny Side Up» συνέχισε να αναδεικνύει τη δημιουργική τους συνέργεια.

Ένα ορόσημο για την καριέρα της ήρθε το 2019, όπου η Αλεξάνδρα συνεργάστηκε με τον θρυλικό Διονύση Σαββόπουλο στην sold-out μουσική παράσταση «Στο Woodstock Εγώ Ήμουν Εδώ» παίζοντας δίπλα σε αξιόλογους μουσικούς όπως ο Σταύρος Λάντσιας και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου.

Το ταλέντο της έλαμψε ακόμα πιο έντονα στο τηλεοπτικό σόου «The Voice of Greece» το 2021, ενώ την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε με τον Φοίβο Δεληβοριά και τον Γιώργο Αβραμίδη σε συναυλίες σε όλη τη Μακεδονία. Λαμπρό σημείο στην καριέρα της Αλεξάνδρας ήταν ότι επιλέχθηκε για να ανοίξει την συναυλία της, υποψήφιας με Grammy, Beth Hart στο Θέατρο Βράχων.

Συνεχίζοντας με διεθνή αέρα, η Αλεξάνδρα ήταν και μέρος του αφιερώματος στον Ray Charles στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2022, όπου εμφανίστηκε με τους διεθνούς φήμης μουσικούς Γιώργο Κοντραφούρη, Βασίλη Ποδάρα και Μιχάλη Τσιφτσή.

Την ίδια χρονιά, η Αλεξάνδρα υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με την Cobalt Music, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Το ταξίδι της από τη Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια σκηνή είναι απόδειξη της ακλόνητης αφοσίωσης και του εξαιρετικού ταλέντου της.

Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε τη μαγευτική εμφάνιση της Αλεξάνδρας Σιέτη στον σταθμό του μετρό Συντάγματος από τις 18 έως τις 20 Ιουλίου, μιας ανερχόμενης σταρ καθώς μοιράζεται που μοναδικό της στυλ και τη δυναμική της παρουσία, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της σε όσους την ακούν.