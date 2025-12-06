Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια - Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο - Real.gr

Quantcast
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια – Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο

13:34, 06/12/2025
Δεκαεπτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια

Από νωρίς το πρωί, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Στις 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός.

Λόγω των συγκεντρώσεων σήμερα στην Αθήνα ισχύουν εκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

