Αλεξανδρούπολη: Ανεμοστρόβιλος με ριπή 154.5 χλμ. σάρωσε το κέντρο της πόλης - Real.gr

Έπεσαν δέντρα, αναποδογύρισαν εκπαιδευτικά αεροσκάφη, βάρκες βγήκαν στη στεριά.

Ισχυρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από θυελλώδεις ανέμους με χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου σημειώθηκε στις 19.10 περίπου, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης με αποτέλεσμα να προκληθούν πτώσεις δένδρων στο κέντρο της πόλης αλλά και ζημές στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος και το λιμάνι χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί πολιτών.

Ριπές ανέμου που έφτασαν τα 154.5 χλμ./ώρα σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και είχαν διάρκεια περίπου 15 λεπτά, έριξαν πάνω από 15 δέντρα στην παραλιακή αλλά και στην κεντρική λεωφόρο της πόλης τα οποία είτε έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα είτε έκλεισαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Εκτός αυτού τέντες και πλαστικά διαχωριστικά καταστημάτων ξηλώθηκαν, κάδοι απορριμμάτων, τραπέζια και καρέκλες αναποδογύρισαν, διάφορα αντικείμενα μετακινήθηκαν.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σκηνικό καταστροφής σημειώθηκε στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου «Δημόκριτος» με τρία εκπαιδευτικά αεροπλάνα να αναποδογυρίζουν από την ένταση του ανέμου και να υφίστανται ζημίες, ενώ έσπασαν ψευδοροφές φωτιστικών, τζάμια και η κεντρική πόρτα των οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι πάρα τις άσχημες καιρικές συνθήκες όλες οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά.

Συνεργεία των Πυροσβεστικών υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Σουφλίου αλλά και η ΕΜΟΔΕ επιχειρούν ώστε να κοπούν ή να μετακινηθούν τα κομμένα δένδρα από του δρόμους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την πλευρά τους φροντίζουν για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως και 25 κόμβους μέχρι τις πρωινές ώρες. Σε ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης γίνεται παράκληση στους κάτοικους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΦΚ – Β.Ε.) θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα 12/01, προκειμένου να πραγματοποιήσει καταγραφή ζημιών που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο ανεμοστρόβιλο που έπληξε την πόλη.