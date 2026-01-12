Αλεξανδρούπολη: Δεκάδες αιτήσεις από επιχειρήσεις και κατοικίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία - BINTEO - Real.gr

Στις 68 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα του Σαββάτου και στις 150 οι αιτήσεις που αφορούν ζημιές σε κατοικίες της πόλης.

Με την καταγραφή και τις εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί να συνεχίζονται, η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη -δύο μέρες μετά το «χτύπημα» της καταιγίδας- όπως την περιγράφει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Ναϊτίδης, είναι η εξής:

«…Ηλεκτρολόγοι, συνεργεία οδοσήμανσης και χειριστές, μαζί με όλο τον στόλο μηχανημάτων (γερανοί, JCB κ.ά.), επιχειρούν συνεχώς στο πεδίο για την καταγραφή, τις άμεσες παρεμβάσεις και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Το τμήμα οδοσήμανσης προχώρησε στην απομάκρυνση όλων των πινακίδων που παρασύρθηκαν ή κατέρρευσαν, ενώ το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, και χθες και σήμερα, αντιμετώπισε διακοπές ρεύματος και βλάβες σε σημεία του οδοφωτισμού, σε πλατείες και σε κοινόχρηστους χώρους. Παρά τις πολλές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι υλικές ζημιές που καταγράφηκαν έχουν αποκατασταθεί. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο ανάδοχος των φωτεινών σηματοδοτών για ελέγχους, αυτοψίες και επισκευές σε όλους τους σηματοδότες και τους κόμβους του οδικού μας δικτύου, όπως και ο αρμόδιος ανάδοχος των παιδικών χαρών για αυτοψίες και ελέγχους.

Για προληπτικούς λόγους, κλειστή παραμένει η παιδική χαρά στο Πάρκο Προσκόπων λόγω πτώσης κλαδιών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να διασφαλιστεί πλήρως η ασφαλής επαναλειτουργία της. Με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας μας πραγματοποιήθηκε επίσης αυτοψία στο Κλειστό Γυμναστήριο “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” για έλεγχο στατικότητας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα, αντιστοίχως και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης”, ενώ στα γήπεδα τένις σημειώθηκε κατάρρευση περίφραξης και ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας. Ιδιαίτερα πολλά προβλήματα καταγράφηκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης και στα κοιμητήρια των οικισμών, όπου συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμών.

Παράλληλα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να καταγράφονται άμεσα τυχόν ζητήματα σε σχολικές αυλές και εγκαταστάσεις…».

Κλειστό παρέμεινε, σήμερα, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος ηλεκτροδότησης, ενώ παραμένει σε ισχύ η οδηγία προς τους δημότες να αποφεύγουν πάρκα, παιδικές χαρές και δενδρώδη σημεία, να μην πλησιάζουν δέντρα με σπασμένα κλαδιά ή σημεία με φθορές και να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για οτιδήποτε κρίνουν επικίνδυνο και εκτιμούν πως χρήζει άμεσης παρέμβασης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην καταγραφή των ζημιών, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να δέχεται αναφορές από τους δημότες αποκλειστικά για καταστροφές σε οικίες. Στις δηλώσεις που υποβάλλονται καθημερινά στο ισόγειο του Δημαρχείου, από τις 9.00 έως τις 14.00 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] Θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και το είδος της ζημίας.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το καιρικό φαινόμενο της 10ης Ιανουαρίου, καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση -καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποζημιώνεται η επιχείρηση από κάπου αλλού- στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40, 1ος όροφος γραφείο 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551350513.