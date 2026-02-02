Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω καιρικών συνθηκών - Real.gr

Στην προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. 53 και ειδικότερα από το ύψος της Αισύμης έως και το ύψος του Μεγάλου Δερείου -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της εν λόγω απόφασης -που παραμένει σε ισχύ έως ότου αξιολογηθεί πως οι καιρικές συνθήκες δεν καθιστούν την κυκλοφορία επικίνδυνη για την πρόκληση ατυχημάτων- η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας- Κήπων του Εθνικού Δικτύου Νο 51 Αρδανίου- Μάνδρας.