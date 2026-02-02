Quantcast
Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω καιρικών συνθηκών - Real.gr
real player

Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω καιρικών συνθηκών

17:30, 02/02/2026
Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω καιρικών συνθηκών

ΠΗΓΗ: evros-news.gr

Στην προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. 53 και ειδικότερα από το ύψος της Αισύμης έως και το ύψος του Μεγάλου Δερείου -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της εν λόγω απόφασης -που παραμένει σε ισχύ έως ότου αξιολογηθεί πως οι καιρικές συνθήκες δεν καθιστούν την κυκλοφορία επικίνδυνη για την πρόκληση ατυχημάτων- η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας- Κήπων του Εθνικού Δικτύου Νο 51 Αρδανίου- Μάνδρας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

23:59 03/02
Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

23:51 03/02
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

23:50 03/02
«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

23:45 03/02
Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

23:30 03/02
Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

23:30 03/02
ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

23:15 03/02
Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

23:06 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved