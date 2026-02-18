Αλεξανδρούπολη: Διακόπτεται μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λαγυνών- Ορμενίου, λόγω πλημμυρικών φαινόμενων - Real.gr

Διακόπτεται μέχρι νεωτέρας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών των Λαγυνών και του Ορμενίου, με εντολή του διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν τούτου, τα δρομολόγια 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις, εκτός της στάσης Πύθιο.

Επιπλέον, τα δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις σε Σάκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιο.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ