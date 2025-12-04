Αλεξανδρούπολη: Κατασχέθηκε ένας τόνος λαθραίου καπνού για ναργιλέ στο Τελωνείο των Κήπων - Real.gr

Έναν τόνο λαθραίου καπνού για ναργιλέ εντόπισαν και κατάσχεσαν στο Τελωνείο των Κήπων οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει η σφραγίδα φορτηγού προερχόμενου από την Τουρκία. Στον ενδελεχή έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν εντός χαρτοκιβωτίων 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 963 κιλών, που δεν αναγραφόταν στα παραστατικά.

Η εν λόγω ποσότητα καπνού και το όχημα κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελία.