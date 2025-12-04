Αλεξανδρούπολη: Κατασχέθηκε ένας τόνος λαθραίου καπνού για ναργιλέ στο Τελωνείο των Κήπων - Real.gr

Quantcast
Αλεξανδρούπολη: Κατασχέθηκε ένας τόνος λαθραίου καπνού για ναργιλέ στο Τελωνείο των Κήπων
Αλεξανδρούπολη: Κατασχέθηκε ένας τόνος λαθραίου καπνού για ναργιλέ στο Τελωνείο των Κήπων

18:15, 04/12/2025
Αλεξανδρούπολη: Κατασχέθηκε ένας τόνος λαθραίου καπνού για ναργιλέ στο Τελωνείο των Κήπων

Έναν τόνο λαθραίου καπνού για ναργιλέ εντόπισαν και κατάσχεσαν στο Τελωνείο των Κήπων οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει η σφραγίδα φορτηγού προερχόμενου από την Τουρκία. Στον ενδελεχή έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν εντός χαρτοκιβωτίων 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 963 κιλών, που δεν αναγραφόταν στα παραστατικά.

Η εν λόγω ποσότητα καπνού και το όχημα κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελία.

