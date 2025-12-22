Αλεξανδρούπολη: Οργή στη γειτονιά που πέθανε ο 3χρονος από ασιτία - Ξυλοκόπησαν τον παππού του - Real.gr

Εικόνες που θυμίζουν τοπίο μετά από έκρηξη καταγράφονται στο σπίτι της οικογένειας του 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία την περασμένη εβδομάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Το εσωτερικό της κατοικίας έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και εμφανή σημάδια μανίας σε όλους τους χώρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το pameevro, κάποιοι οργισμένοι κάτοικοι ξεπέρασαν κάθε όριο καθώς χτύπησαν άγρια τον παππού του τρίχρονου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές στο σπίτι του.

Ο τοπικός ιστότοπος αναφέρει ότι μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη ο παππούς του παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Εν τω μεταξύ, οι εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία την περασμένη εβδομάδα, στη συνοικία Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη παραπέμπουν σε σκηνή πολέμου.

Το σπίτι είναι σχεδόν κατεστραμμένο και μοιάζει σαν να είναι γίνει έκρηξη. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια, χαλασμένα έπιπλα και έντονα σημάδια βίας σε όλους τους χώρους.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το παιδί πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από σοβαρό υποσιτισμό. Οι συνθήκες θανάτου ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες ότι το παιδί ήταν για ημέρες απομονωμένο σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ καθοριστικές θεωρούνται οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακή της Τουρκίας.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πόσο εκτεταμένη ήταν η παραμέληση και γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση πριν οδηγηθεί η κατάσταση σε έναν τραγικό θάνατο και σε μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.