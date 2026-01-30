Aλεξανδρούπολη: Συνάντηση μητροπολίτη Άνθιμου με τον νέο μουφτή Διδυμοτείχου - Real.gr

Η συνύπαρξη των χριστιανών και των μουσουλμάνων κατοίκων του Έβρου ήταν μεταξύ των θεμάτων συζήτησης στη συνάντηση του νέου μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ με τον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο, στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό Κέντρο.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Μητρόπολης για τη συνάντηση, «ο Μητροπολίτης μας και ο νέος Μουφτής είχαν για αρκετή ώρα συνομιλία για θέματα της συνύπαρξης των χριστιανών και των μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής μας, ενώ υπήρξε ταύτιση ως προς την προοπτική συνεργασίας των δύο πλευρών για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας».

Στο ίδιο δελτίο, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης αναφέρεται στο βιογραφικό και την ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου:

«Να υπενθυμίσουμε ότι η ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, ενώπιον της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η επιλογή και η ορκωμοσία του νέου Μουφτή, σηματοδοτεί την για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εφαρμογή του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον θεσμό της Μουφτείας σύμφωνα με νόμο 4964/2022 (Α’ 150).

Ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ γεννήθηκε το 1967, είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων. Ομιλεί, πλην της ελληνικής, την αραβική και τουρκική γλώσσα. Γεννήθηκε στο χωριό Σιδηρώ του νομού Έβρου και το 1980 μετέβη στη Δαμασκό, όπου φοίτησε στο Ινστιτούτο Al-Furqan. Ήταν ο πρώτος Έλληνας μουσουλμάνος που ταξίδεψε στη Δαμασκό για σπουδές. Μετά την αποφοίτησή του το 1986, ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια σπούδασε στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μεδίνα στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Έκτοτε υπηρέτησε ως Ιμάμης στον Έβρο. Το 2004 διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιμάμης για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων αθλητών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας».