Αλέξης Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Χρίστου, για τους 8 μήνες από τον θάνατό του - Real.gr

Οκτώ μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, και ο γιος του, Χρίστος, τίμησε τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο γνωστός ποινικολόγος έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω τα δύο του παιδιά, Χρίστο και Μάιρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των οχτώ μηνών από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, λοιπόν, ο γιος του, Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον πατέρα του, όπου τους βλέπουμε μαζί σε ένα ασπρόμαυρο κλικ, να χαμογελάνε.

“28/2 – 28/10”, έγραφε στην ανάρτησή του.