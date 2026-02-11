Αλέξης Μινωτής: Το φιλί στην Κατίνα Παξινού στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης – Σπάνια φωτογραφία από το 1948 - Real.gr

Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία στην οποία ο Αλέξης Μινωτής υποδέχεται με ένα φιλί την Κατίνα Παξινού στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης το 1948. Γράφει ο Άρης Λουπάσης στην ανάρτησή του: “Όταν μια φωτογραφία μοιάζει τόσο μικρή, που αδυνατεί να χωρέσει το μεγαλείο δύο ιερών μορφών της τέχνης. […]

