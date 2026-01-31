Αλίκη Βουγιουκλάκη – Τζένη Καρέζη: Οι δύο σταρ σε ταβέρνα στο Λυγουριό – Σπάνια φωτογραφία από το 1990 - Real.gr

Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη στη θρυλική ταβέρνα “Λεωνίδας” στο Λυγουριό το καλοκαίρι του 1990. Γράφει ο Άρης Λουπάσης στην ανάρτησή του: “Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Καρέζη με τον φακό του @studio_kleisthenis, στην ταβέρνα του Λεωνίδα στο Λυγουριό στην […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Αλίκη Βουγιουκλάκη – Τζένη Καρέζη: Οι δύο σταρ σε ταβέρνα στο Λυγουριό – Σπάνια φωτογραφία από το 1990 στο InStyle.