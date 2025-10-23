Άλιμος: Ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα σε γυμναστήριο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Quantcast
10:10, 23/10/2025
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 19:00, ένας 15χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν μέσα σε γυμναστήριο της περιοχής Αλίμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ανήλικος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εν ζωή αρχικά στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. Λόγω της ηλικίας του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Πλέον ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ, ενώ έχει και κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστηριο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος υπέστη την καρδιακή ανακοπή διερευνώνται, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό.

