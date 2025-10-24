Άλιμος: Η κατάσταση της υγείας του 15χρονου που κατέρρευσε σε γυμναστήριο - Τι λένε οι γιατροί - Real.gr

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με τους γιατρούς, δύο 24ωρα μετά την ανακοπή που υπέστη, το αγόρι φαίνεται πως έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται οι γιατροί έχουν ξεκινήσει σταδιακά να τον «ξυπνούν». Πιο συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και το παιδί ανταποκρίνεται. Ο 15χρονος θα πρέπει να υποβληθεί ακόμα σε πολλές εξετάσεις, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυνατό αγόρι και οι γιατροί του Παίδων «Αγία Σοφία» εκτιμούν πως θα τα καταφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο γυμναστήριο. Μία γιατρός που ήταν τυχαία στον χώρο ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, κάτι που όπως φαίνεται του έσωσε την ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τον 15χρονο να γυμνάζεται μαζί με τον φίλο του λίγο πριν την κατάρρευσή του, παρουσιάζει ο Alpha.

Δείτε το βίντεο: