Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο - Τι λέει η θεία του - Real.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ο 15χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν σε γυμναστήριο του Αλίμου για να παραλάβουν τον 15χρονο που μόλις έχει υποστεί καρδιακή προσβολή. Φαίνονται καρέ καρέ οι γρήγορες κινήσεις των διασωστών που τοποθετούν τον έφηβο, αναίσθητο, μέσα στο ασθενοφόρο.

Η θεία του 15χρονου μιλώντας στο Star, ανέφερε πως το παιδί δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας.

«Πήγαινε έναν μήνα (στο γυμναστήριο), γενικά ήταν αθλητής, έπαιζε πόλο. Έχουμε πέσει τ’ ανάσκελα, τι να λέμε τώρα… Είχε κάνει και γενικές εξετάσεις αίματος, δεν βρέθηκε τίποτα! Ούτε αναβολικά έπαιρνε, ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε – τίποτα, τίποτα», ανέφερε.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του! Είχε κάνει πριν από έναν χρόνο εξετάσεις, επειδή είχε περάσει κορονοϊό, και είχε κάνει καρδιογράφημα, τρίπλεξ – όλα ήταν μια χαρά. Τα ψάχνει αυτά η κουνιάδα μου», πρόσθεσε η θεία του νεαρού.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα Τετάρτης, όταν ο 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο γυμναστήριο. Άμεσα μετέβη στο σημείο ασθενοφόρο αλλά και μηχανή του ΕΚΑΒ, όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, καταγράφονται καρέ καρέ οι σκηνές αγωνίας. Οι διασώστες μεταφέρουν με φορείο τον 15χρονο, μαζί με πλήθος κόσμου αλλά και την Αστυνομία, που τους ακολουθούν και προσπαθούν να βοηθήσουν.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επιστρέφουν στις μηχανές και ανοίγουν τον δρόμο στο ασθενοφόρο, προκειμένου να καταφθάσει το συντομότερο δυνατόν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του γυμναστηρίου, όλα έγιναν μετά το τέλος μίας άσκησης που έκανε το παιδί, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Από το Ασκληπιείο μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε. Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ενώ έχει και κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.