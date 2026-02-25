Άλιμος: Η τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού που πήρε «σβάρνα» 11 ΙΧ - «Άκουγα τα ‘μπαμ’» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί μεθυσμένη γυναίκα στον Άλιμο πέφτει πάνω σε 11 παρκαρισμένα οχήματα.

Κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες των ΙΧ που χτυπήθηκαν, τρέχουν για να προλάβουν την 60χρονη οδηγό πριν φύγει από το σημείο.

«Άκουγα τα ‘μπαμ’»

Είναι απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, με το «θερμόμετρο» της έντασης στην περιοχή να ανεβαίνει διαρκώς.

Στο MEGA μιλούν ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές για τα όσα είδαν να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους.

«Άκουγα τα ‘μπαμ’ όπως έβρισκε στα αυτοκίνητα».

Η οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Σε αλκοτέστ που της έκαναν αστυνομικοί, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένη σε κατάσταση που ήταν αδύνατον να οδηγήσει. Παρόλα αυτά το έκανε και έθεσε σε κίνδυνο τόσο τη δική της ζωή όσο και εκείνων που υπήρχαν στον δρόμο της.

Όπως λένε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που χτυπήθηκαν, το ότι συζητούμε μόνο για υλικές ζημιές είναι μάλλον παρήγορο αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση της μεθυσμένης οδηγού.

Στο βίντεο μετά τα διαδοχικά χτυπήματα σε παρκαρισμένα οχήματα, φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο της οδηγού να απομακρύνεται από το στενό του Αλίμου. Η μεθυσμένη οδηγός όμως δεν κατάφερε να αποφύγει τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές σκέφτονται πλέον τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν για να τις φτιάξουν.

Η μεθυσμένη οδηγός που συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα που θα αποφασίσει για την τύχη της. Στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει.

Οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν κανείς οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς να έχει συναίσθηση των κινήσεών του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και τα εμπόδια στον δρόμο, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τις πράξεις του.

Δείτε το βίντεο: